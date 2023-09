Podłe zachowanie kibiców Jagiellonii. Mecz młodzieży musiał zostać odwołany

W niedzielę 17 września 2023 roku o godzinie 12:30 na swoim stadionie Jagiellonia Białystok mierzyła się z Radomiakiem Radom. Tamto spotkanie zakończyło się wynikiem 3 :2 dla gospodarzy, ale emocji zdecydowanie nie brakowało. To, co najbardziej oburzające działo się jednak na bocznym boisku Jagiellonii.

Skandal w Białymstoku

To nie był jednak koniec agresywnego zachowania. Według tego, co przekazali obecni na miejscu pracownicy zespołu z Łomży, do autokaru, który przewoził zawodników gości wtargnął jeden z fanów z Białegostoku. W wulgarnych słowach chciał on przekazać, że zawodnicy z rocznika 2008 mają zdjąć klubowe stroje. Mimo tego, że zainterweniował trener, ochrona nie kiwnęła nawet palcem. Rozmowa pomiędzy trenerami obu zespołów doprowadziła do odwołania meczu zaplanowanego na 12, a autokar odjechał eskortowany przez policję.