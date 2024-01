Podbił serca Polaków. Kadra chciała go wypożyczyć. Jest komunikat

Drużyna pod wodzą Jeana-Louisa Gasseta na inaugurację wygrała z Gwineą Bissau 2:0, lecz później było tylko gorzej. W drugiej kolejce przegrała z Nigerią 0:1, a w trzeciej poległa z Gwineą Równikową aż 0:4 (skrót meczu dostępny poniżej). Trzy zdobyte punkty oznaczały oczekiwanie na rozstrzygnięcia w pozostałych grupach, by znaleźć się w gronie czterech najlepszych z sześciu zespołów z trzecich miejsc. Ostatecznie to się udało, ale jeszcze zanim Iworyjczycy wywalczyli awans do 1/8 finału, to już zdążyli pożegnać szkoleniowca.