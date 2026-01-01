Partner merytoryczny: Eleven Sports

Początek roku i od razu potężny wstrząs. Drużyna narodowa rozwiązana. Teraz FIFA

Łukasz Żurek

Nikt nie spodziewał się takiego trzęsienia ziemi już pierwszego dnia nowego roku. Rząd Gabonu ogłasza bezterminowe zawieszenie drużyny narodowej. Wszyscy członkowie sztabu kadry zostali zwolnieni ze skutkiem natychmiastowym, a największe gwiazdy zespołu - najlepszy strzelec Pierre-Emerick Aubameyang i kapitan Bruno Ecuele Manga - otrzymały status persona non grata. To efekt blamażu w trwającym Pucharze Narodów Afryki.

Trzech piłkarzy w żółto-niebieskich strojach świętuje zdobycie gola, jeden z nich trzyma piłkę i wyraża radość, obok znajduje się sędzia boiskowy w czarnym stroju.
36-letni Pierre-Emerick Aubameyang (nr 9) może nie wrócić już do reprezentacji Gabonu, która została właśnie... zawieszona na czas nieokreślonyFRANCK FIFEAFP

Bieżąca edycja Pucharu Narodów Afryki odbywa się w Maroku. W gronie uczestników imprezy nie ma już reprezentacji Gabonu. Odpadła z rywalizacji, ponosząc komplet porażek w fazie grupowej.

"Pantery" przegrały w grupie F kolejno z Kamerunem (0:1), Mozambikiem (2:3) oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:3). W tym ostatnim meczu prowadziły 2:0 już po 21 minutach. Ostatecznie ich start w turnieju - jeszcze w ostatnich dniach grudnia - zakończył się blamażem.

Koniec ery Aubameyanga? Gwiazdor reprezentacji Gabonu wyrzucony z kadry wraz z kapitanem

Gabońskie media nazwały występ drużyny narodowej katastrofą. Sprawą na nadzwyczajnym posiedzeniu zajął się rząd. Na efekty nie trzeba było długo czekać.

Prezydent Brice Oligi Nguema zapowiedział w miniony poniedziałek podjęcie zdecydowanych kroków. Trzy doby później, w pierwszym dniu nowego roku, ministerstwo sportu poinformowało o zawieszeniu reprezentacji kraju do odwołania. Cały sztab szkoleniowy został zdymisjonowany.

Dodatkowo z zespołu wyrzuceni zostali jej dwaj najwięksi gwiazdorzy. To Pierre-Emerick Aubameyang (najlepszy strzelec w dziejach kadry, 39 goli w 82 spotkaniach) oraz kapitan Bruno Ecuele Manga (105/9). Radykalną decyzję motywowano "brakiem dyscypliny oraz niewłaściwym reprezentowaniem barw narodowych".

Co zrobi teraz FIFA? Następny ruch należy właśnie do niej. Światowa centrala nie uznaje rządowych ingerencji w funkcjonowanie krajowych związków piłkarskich. W najbliższych dniach należy się zatem spodziewać... zawieszenia federacji Gabonu.

Piłkarz w żółto-niebieskim stroju podczas dynamicznego kopnięcia piłki nożnej na zielonym boisku, w tle widoczne rozmazane reklamy oraz fragmenty trybun.
Pierre-Emerick AubameyangFRANCK FIFEAFP
Dwóch piłkarzy na boisku, jeden w żółtej koszulce z numerem 5 trzyma ręce na głowie, drugi w czerwonej gestykuluje w jego kierunku. W tle rozmyta publiczność i trybuny stadionu.
Bruno Ecuele Manga (nr 5) żegna się z opaską kapitana kadry Gabonu - być może bezpowrotnie KENZO TRIBOUILLARDAFP
Piłkarz w białym stroju oddaje główkę na bramkę otoczoną przez zawodników w żółto-niebieskich strojach oraz bramkarza, piłka unosi się tuż nad poprzeczką bramki, a wokół panuje sportowa rywalizacja.
Kadr z meczu Gabon - Wybrzeże Kości Słoniowej (2:3)KHALED DESOUKIAFP

