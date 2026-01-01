Początek roku i od razu potężny wstrząs. Drużyna narodowa rozwiązana. Teraz FIFA
Nikt nie spodziewał się takiego trzęsienia ziemi już pierwszego dnia nowego roku. Rząd Gabonu ogłasza bezterminowe zawieszenie drużyny narodowej. Wszyscy członkowie sztabu kadry zostali zwolnieni ze skutkiem natychmiastowym, a największe gwiazdy zespołu - najlepszy strzelec Pierre-Emerick Aubameyang i kapitan Bruno Ecuele Manga - otrzymały status persona non grata. To efekt blamażu w trwającym Pucharze Narodów Afryki.
Bieżąca edycja Pucharu Narodów Afryki odbywa się w Maroku. W gronie uczestników imprezy nie ma już reprezentacji Gabonu. Odpadła z rywalizacji, ponosząc komplet porażek w fazie grupowej.
"Pantery" przegrały w grupie F kolejno z Kamerunem (0:1), Mozambikiem (2:3) oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:3). W tym ostatnim meczu prowadziły 2:0 już po 21 minutach. Ostatecznie ich start w turnieju - jeszcze w ostatnich dniach grudnia - zakończył się blamażem.
Koniec ery Aubameyanga? Gwiazdor reprezentacji Gabonu wyrzucony z kadry wraz z kapitanem
Gabońskie media nazwały występ drużyny narodowej katastrofą. Sprawą na nadzwyczajnym posiedzeniu zajął się rząd. Na efekty nie trzeba było długo czekać.
Prezydent Brice Oligi Nguema zapowiedział w miniony poniedziałek podjęcie zdecydowanych kroków. Trzy doby później, w pierwszym dniu nowego roku, ministerstwo sportu poinformowało o zawieszeniu reprezentacji kraju do odwołania. Cały sztab szkoleniowy został zdymisjonowany.
Dodatkowo z zespołu wyrzuceni zostali jej dwaj najwięksi gwiazdorzy. To Pierre-Emerick Aubameyang (najlepszy strzelec w dziejach kadry, 39 goli w 82 spotkaniach) oraz kapitan Bruno Ecuele Manga (105/9). Radykalną decyzję motywowano "brakiem dyscypliny oraz niewłaściwym reprezentowaniem barw narodowych".
Co zrobi teraz FIFA? Następny ruch należy właśnie do niej. Światowa centrala nie uznaje rządowych ingerencji w funkcjonowanie krajowych związków piłkarskich. W najbliższych dniach należy się zatem spodziewać... zawieszenia federacji Gabonu.