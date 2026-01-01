Początek roku i od razu potężny wstrząs. Drużyna narodowa rozwiązana. Teraz FIFA

Bieżąca edycja Pucharu Narodów Afryki odbywa się w Maroku. W gronie uczestników imprezy nie ma już reprezentacji Gabonu. Odpadła z rywalizacji, ponosząc komplet porażek w fazie grupowej.

"Pantery" przegrały w grupie F kolejno z Kamerunem (0:1), Mozambikiem (2:3) oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:3). W tym ostatnim meczu prowadziły 2:0 już po 21 minutach. Ostatecznie ich start w turnieju - jeszcze w ostatnich dniach grudnia - zakończył się blamażem.

Koniec ery Aubameyanga? Gwiazdor reprezentacji Gabonu wyrzucony z kadry wraz z kapitanem

Gabońskie media nazwały występ drużyny narodowej katastrofą. Sprawą na nadzwyczajnym posiedzeniu zajął się rząd. Na efekty nie trzeba było długo czekać.

Prezydent Brice Oligi Nguema zapowiedział w miniony poniedziałek podjęcie zdecydowanych kroków. Trzy doby później, w pierwszym dniu nowego roku, ministerstwo sportu poinformowało o zawieszeniu reprezentacji kraju do odwołania. Cały sztab szkoleniowy został zdymisjonowany.

Dodatkowo z zespołu wyrzuceni zostali jej dwaj najwięksi gwiazdorzy. To Pierre-Emerick Aubameyang (najlepszy strzelec w dziejach kadry, 39 goli w 82 spotkaniach) oraz kapitan Bruno Ecuele Manga (105/9). Radykalną decyzję motywowano "brakiem dyscypliny oraz niewłaściwym reprezentowaniem barw narodowych".

Co zrobi teraz FIFA? Następny ruch należy właśnie do niej. Światowa centrala nie uznaje rządowych ingerencji w funkcjonowanie krajowych związków piłkarskich. W najbliższych dniach należy się zatem spodziewać... zawieszenia federacji Gabonu.

