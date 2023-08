Echa mundialowej afery zapewne będą rozbrzmiewały w Hiszpanii jeszcze długo. W trakcie dekoracji rozradowany Rubiales gratulował kolejnym zawodniczkom i nie szczędził im przyjacielskich objęć . Gdy przyszła pora na wręczenie medalu Jenni Hermoso , działacz nie ograniczył się tylko do objęcia, ale dodatkowo pocałował ją w usta. Sprawa momentalnie zaczęła żyć własnym życiem - w Hiszpanii pojawiły się nawet głosy, że Rubiales wykazał się seksualną przemocą i po takiej kompromitacji powinien natychmiast podać się do dymisji. Wobec prezydenta federacji krytycznie wypowiedzieli się m.in. ministrowie ds. sportu i turystyki, a także ds. równouprawnienia.

Sama Hermoso broniła Rubialesa (choć później pojawiły się informacje, że tuż po całym zdarzeniu była jednak dość zmieszana), a on ostro wypowiadał się w mediach apelując, by nie przejmować się "idiotami, których jest więcej niż okien w budynkach". Działacz bronił się mówiąc, że był to zwykły spontaniczny gest radości między dwójką lubiących się osób. W kolejnych godzinach na jaw zaczęło jednak wychodzić, że Rubiales dodatkowo żartował, że z Hermoso weźmie ślub, przez co głosów mówiących o tym, że jest seksistą, pojawiło się jeszcze więcej.