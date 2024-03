Pobili rekord świata. W tyle są giganci jak Bayern z Robertem Lewandowskim

Al-Hilal awansował do półfinału azjatyckiej Ligi Mistrzów, pokonując w rewanżowym spotkaniu Al-Ittihad 2-0. Równocześnie pobili rekord świata pod względem największej liczby zwycięstw z rzędu w rozgrywkach na najwyższym poziomie, który obecnie wynosi 28. Do tej pory rekord 27. zwycięstw z rzędu należał do walijskiej drużyny The New Saints, która ustanowiła go w sezonie 2016/17. W tyle są tacy giganci jak: Ajax, Bayern, Real czy Manchester City.