Warta Poznań jeszcze dwa sezony temu grała w PKO BP Ekstraklasie. "Zieloni" przez cztery lata występowali na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, a stolica Wielkopolski mogła cieszyć się derbami miasta. Tyle, że Warta swoje domowe mecze rozgrywała w oddalonym o 50 kilometrów Grodzisku Wielkopolskim przez sześć lat. Powód? Domowy obiekt przy ul. Droga Dębińska nie spełniał wymogów licencyjnych. Zresztą nie był on przystosowany także do tego, aby mogły się na nim odbywać mecze Betclic 1. Ligi więc po spadku z Ekstraklasy Warta także grała poza domem.

Warta Poznań założyła zbiórkę. Będzie nowa trybuna?

"Zieloni" zanotowali dwa spadki w dwa lata i obecnie występują w Betclic 2. Lidze. Władze klubu za jeden z punktów honoru postawiły sobie powrót na archaiczny obiekt w Poznaniu. Ta sztuka im się udała, ale warunki pozostawiają wiele do życzenia. Trybuny mają łącznie 900 miejsc, a szatnie i całe zaplecze stanowią kontenery. Praktycznie przed każdym meczem bilety wyprzedają się w całości. Popyt na wejściówki znacząco przewyższa podaż, co powoduje niezadowolenie wielu kibiców, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniach Warty. W związku z tym klub zdecydował się rozpocząć zbiórkę na nową trybunę, która pomieści kolejnych 720 kibiców.

Po powrocie do Poznania chętnych na kibicowanie Warcie na żywo jest wielu, a miejsc na stadionie - mało. Zrobiliśmy co w naszej mocy własnymi siłami i za własne środki ale nasze możliwości są ograniczone. Dlatego zdecydowaliśmy się na ruch, przed którym wzbranialiśmy się bardzo długo – zaproszenie kibiców do wsparcia finansowego klubu

Koszt nowej trybuny to 350 tysięcy złotych. Gdyby taka powstała to pojemność stadionu wzrosłaby do ponad 1650 miejsc. Klub podkreśla, że cały projekt będzie prowadzony w sposób w pełni transparentny.

- Rozbudowa stadionu to nie tylko kwestia komfortu kibiców, ale także warunek dalszego rozwoju sportowego. Bez zwiększenia pojemności obiektu nie będziemy mogli myśleć o awansie do I ligi, który może nastąpić szybciej niż planowaliśmy dzięki fantastycznej postawie pierwszej drużyny. To inwestycja w przyszłość Warty i kolejny krok w kierunku profesjonalizacji klubu. Chcemy, by więcej kibiców mogło być z nami - zarówno teraz jak i przyszłych sezonach - dodaje prezes Warty.

Zrzutka została uruchomiona 31 października i tylko w ciągu doby udało się zebrać ponad 35 tysięcy złotych, a więc 10 procent potrzebnej kwoty.

Warta Poznań rewelacją 2. Ligi. Świetna seria "Zielonych"

Warta Poznań spisuje się znakomicie w rozgrywkach Betclic 2. Ligi. Początek sezonu 2025/26 nie był najlepszy, ale obecnie "Zieloni" są wiceliderami tabeli. W piątek zespół prowadzony przez Macieja Tokarczyka pokonał KKS Kalisz 4:2. Tym samym przedłużył swoją serię ligowych zwycięstw na własnym stadionie do ośmiu oraz passę meczów bez porażki w lidze do trzynastu z rzędu.

Po ostatnich świetnych występach Warta wyrosła na jednego z głównych kandydatów do awansu do Betclic 1. Ligi. Jednak w przypadku ewentualnego awansu, obecna infrastruktura ponownie nie będzie spełniać wymogów licencyjnych. Dlatego tak bardzo potrzebna jest m.in. nowa trybuna.

Warta Poznań założyła zbiórkę. Klub zbiera pieniądze na nową trybunę Warta Poznań materiały prasowe

