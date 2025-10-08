Plotki potwierdzone. Szpakowski długo zaprzeczał. Nagle oficjalny komunikat

"Wszyscy znacie jego głos. Teraz poznajcie człowieka" - to pierwsze słowa posta zamieszczonego na platformie X w środę punktualnie o 18:00 przez wydawnictwo SQN.

Informacji o tym, że powstaje autobiografia legendarnego komentatora, do końca nie chciał potwierdzić jej główny bohater - regularnie w tym temacie nagabywany. O publikacji mówiono jednak od dawna. Wszystkie pogłoski na ten temat do tej pory nie były poparte oficjalnym komunikatem.

Autobiografia Dariusza Szpakowskiego. Historia życia legendy mikrofonu gotowa. Premiera 29 października

Potwierdziły się doniesienia dziennika "Fakt", który przed dwoma tygodniami ogłosił, że autobiografia jest już niemal gotowa, a jej premierę przewidziano na jesień tego roku. Teraz już wiemy dokładnie - książkę w otwartej sprzedaży będzie można kupić od 29 października.

Wspomnienia Szpakowskiego spisał dziennikarz sportowy Przemysław Rudzki.

"Jak uratował swoją pierwszą transmisję radiową? Jakie przygody przeżył z Janem Ciszewskim? Kiedy najmocniej wzruszył się na stanowisku komentatorskim i kto chciał go zniszczyć?" - to fragment przedpremierowej zapowiedzi.

Szpakowski skomentował w dziennikarskiej karierze 12 mundiali. Pierwsze MŚ zaliczył w 1978 roku, jeszcze jako sprawozdawca radiowy. Od finałów Euro' 84 wielkie turnieje obsługuje już nieprzerwanie na antenie Telewizji Polskiej.

W maju tego roku skończył 74 lata. Zasłużona emerytura? Na nic takiego się nie zanosi. Bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym - wbrew wcześniejszym zapowiedziom - Szpakowski zamelduje się służbowo na przyszłorocznym mundialu w Ameryce Północnej.

Dariusz Szpakowski Hornet/REPORTER East News

Dariusz Szpakowski Tomasz Jastrzębowski/REPORTER East News

Dariusz Szpakowski VIPHOTO East News