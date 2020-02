Po rocznej przerwie Robert Lewandowski ponownie został triumfatorem prestiżowego plebiscytu tygodnika "Piłka Nożna", który jest organizowany w naszym kraju od 1973 roku. Czołowy napastnik na świecie w pokonanym polu za 2019 rok pozostawił Wojciecha Szczęsnego z Juventusu Turyn i Grzegorza Krychowiaka z Lokomotiwu Moskwa. W sumie wyłoniono zwycięzców w ośmiu kategoriach. Wydarzeniem była obecność na gali "Lewego", który po raz pierwszy osobiście odebrał główną nagrodę.

Laureaci plebiscytu zostali ogłoszeni podczas uroczystej gali, która w niedzielę wieczorem odbyła się w warszawskim hotelu Hilton. Impreza trafiła do szerokiego grona kibiców, bowiem była transmitowana przez Polsat Sport.



Wśród nominowanych do głównej nagrody w kategorii "Piłkarz Roku" znalazło się trzech przyjaciół z kadry: Lewandowski, Szczęsny i Krychowiak. Można było przypuszczać, że zwycięzcą zostanie napastnik Bayernu Monachium oraz kapitan reprezentacji Polski i tak też się stało. "Lewy" ma za sobą świetny rok, strzelił 54 bramki w 58 meczach i o cztery gole zdystansował Lionela Messiego, stając się najskuteczniejszym zawodnikiem minionych 12 miesięcy.



- Jestem bardzo dumny i tę nagrodę chciałbym zadedykować mojemu tacie, który nie widział żadnego mojego meczu w seniorach - mówił na scenie wyraźnie wzruszony Lewandowski. Piłkarz nawiązał do swojej poprzedniej obecności na gali, która miała miejsce bardzo dawno temu, bo w 2008 roku, gdy odbierał nagrodę w kategorii "Odkrycie Roku".



Gwiazdor naszej piłki wrócił do wygrywania plebiscytu po roku przerwy. Poprzednio główne wyróżnienie trafiło do bramkarza naszej kadry, Łukasza Fabiańskiego. Zanim panowanie Lewandowskiego przerwał "Fabian", snajper siedem razy z rzędu (w latach 2011-17) dominował w plebiscycie.



Wcześniej "Lewy" odebrał nagrodę w kategorii "Drużyna Roku", którą przyznano piłkarskiej reprezentacji. - Stoję jako kapitan, więc przemawiam też w imieniu chłopaków. Chcemy podziękować kibicom, którzy nas wspierają na całym świecie. Dziękuję trenerom i całemu sztabowi, bo to cała drużyna walczy o zwycięstwa, abyśmy świętowali jak najwięcej sukcesów. Ta nagroda jest za kwalifikację do mistrzostw Europy, plan został wykonany, ale wiemy, ile pracy przed nami. Mamy nadzieję, że to lato będzie bardzo gorące - powiedział kapitan kadry.

Odniósł się także bezpośrednio do jednego z naszych grupowych rywali, zapytany o mecz z Hiszpanią. - Jesteśmy drużyną, która może napsuć krwi Hiszpanom i mam nadzieję, że tak się stanie. Musimy być dobrze przygotowani fizycznie, ale i taktycznie. Myślę, że trener o tym wie. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy zdrowi i w pełni zmobilizowani, by cała Polska była dumna z reprezentacji - zaznaczył lider "Biało-Czerwonych".

