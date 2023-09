Płakał po zmianie, a teraz zapowiedział, że poszuka pomocy u psychologa

Teraz w domu jest trochę stabilniej. Ludzie, którzy patrzyli tylko na moje pieniądze, nie są już blisko mnie. Mam nadzieję, ze teraz wszystko pójdzie już gładko i będę miał dobrą passę w Tottenhamie. Zamierzam wrócić do Anglii i szukać pomocy u psychologa, aby wzmocnić swój umysł. O to właśnie chodzi, żeby wrócić silniejszy,

Brazylijczyk zmarnował świetną okazję, zanim został zmieniony w wygranym przez "Canarinhos" meczu z Boliwią 5-1 w Belem. Potem w zwycięskim spotkaniu z Peru 1-0, również nie trafił do siatki i nie dograł do końca.

Richarlison chce dalej grać w kadrze Brazylii

"Ta chwila smutku nie wynikała ze złej gry. Moim zdaniem nie rozegrałem złego meczu w Belem. Chodziło bardziej o to, aby wyrzucić z siebie wszystko to, co działo się poza boiskiem, a co wymknęło mi się spod kontroli nie dlatego, że coś zrobiłem, ale w wyniku zachowania bliskich mi osób" - stwierdził Richarlison.