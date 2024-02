Jesse Lingard w Anglii uchodził za kolejne złote dziecko akademii Manchesteru United. Jako młody chłopak robił absolutną furorę. Swego czasu był nawet wyceniany na aż 40 milionów euro. Jego kariera nie potoczyła się jednak tak, jak on sam by tego oczekiwał. Anglik od lipca 2023 roku jest wolnym zawodnikiem, ale niedługo ma się to zmienić. Według Sky Sports podpisał on bowiem dwuletni kontrakt z FC Seoul.