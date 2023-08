Pique stanął na scenie i się zaczęło. Fani nie mieli litości

Rozstanie Gerarda Pique i Shakiry wciąż kumuluje wiele negatywnych emocji. Tuż po ujawnieniu zdrady piłkarza, fani piosenkarki regularnie utrudniają mu życie, na każdym kroku obnosząc się ze swoją niechęcia w stosunku do jego osoby. Nie inaczej było w miniony weekend, gdy zakończono sezon Kings League, czyli autorskiego pomysłu legendy Barcelony. To, co stało się na after party, błyskawicznie obiegło sieć.