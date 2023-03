Pique ma przecieki? Zabrał głos w sprawie powrotu Messiego do Barcelony!

Coraz głośniej zaczyna się spekulować o możliwym powrocie Leo Messiego do FC Barcelony. To, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, według niektórych głosów zaczyna być coraz bardziej realne. Takie opinie rozpowszechnia np. dziennikarz Gerard Romero.

Gerard Pique o powrocie Leo Messiego do Barcelony: "To może być w jego planach"

Głos w sprawie potencjalnego powrotu Argentyńczyka do "Dumy Katalonii" zabrał również Gerard Pique. W wypowiedzi dla RAC1 były obrońca Barcelony zapewnił, że sam chętnie zobaczyłby Messiego na nowo w koszulce Blaugrany.

- Przyszłość Messiego zna tylko on sam. Wygrał mundial z reprezentacją Argentyny, co było jego wielkim marzeniem, to był tytuł, którego mu brakowało. Teraz go ma i nikt już nie może wątpić, że jest najlepszy na świecie. To, co teraz uczyni, zależy od niego - gdzie będzie w stanie znaleźć szczęście. Pytanie, czy chce kontynuować rywalizację na najwyższym poziomie - zastanawiał się Pique.

I wyjaśniał: - Jeżeli faktycznie Messi chce nadal grać na tym wysokim poziomie, Barcelona może być w jego planach. A jeżeli nie, być może odejdzie do MLS. To byłoby coś, gdyby Messi powrócił do Barcelony!

Lionel Messi / AFP

Gerard Pique / AFP