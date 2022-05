Piotr Zieliński znów na celowniku Premier League

Według włoskich mediów (portal Le Bombe di Vlad) prezes Napoli podkreśla, że nie ma zawodników nie na sprzedaż. Dotyczy to też Fabiana Ruiza i Zielińskiego.

Słabszy sezon Zielińskiego

28-letni reprezentant Polski we Włoszech gra już dziesiąty sezon, a Napoli jest od rozgrywek 2016/2017. Cześć włoskich mediów krytykuje go jednak, że nie daje zespołowi tyle, co wcześniej. W tym sezonie w Serie A zdobył piec goli i miał pięć asyst. W poprzednim odpowiednio 8 i 11.

Zieliński ma ważny kontrakt do czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia, ale według włoskiego portalu chciałby zmienić otoczenie. Już wcześniej mówiło były pogłoski, że interesują się nim klubu angielskiej ekstraklasy. Teraz podobno już rozpoczęły się wstępne rozmowy z przedstawicielami Tottenhamu. Zielone światło dla pozyskania Polaka miał dać Antonio Conte, menedżer londyńczyków.

Napoli jest już pewne, że w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów. Tottenham po ostatniej porażce z Brighton szanse na to mocno ograniczył. To może być ważne przy przekonywaniu Polaka.