Piotr Zieliński w kilku ostatnich okienkach transferowych regularnie łączony był z odejściem z SSC Napoli . Polak jednak miał inne plany na swoją przyszłość. Najpierw odrzucił ofertę z angielskiego West Ham United, a później także kosmiczne pieniądze z Arabii Saudyjskiej . To wszystko, jak się mówiło, w imię miłości do Neapolu i Włoch , a swój udział w tych decyzjach miała podobno także żona naszego środkowego pomocnika, która nie chciała zmieniać miejsca do życia.

Celem Zielińskiego i jego partnerki od początku było pozostanie we Włoszech. W tym roku tak naprawdę już Polak ma wszystkie karty w ręce, bo jego umowa z obecnymi mistrzami Włoch wygasa po zakończeniu obecnego sezonu. To sprawia, że już od 1 stycznia 2024 roku mógł oficjalnie prowadzić negocjacje z wszelkimi klubami, które chciałyby podpisać z nim nowy kontrakt. Tych zainteresowanych usługami "Zielka" było przynajmniej kilka.

"Pewne historie się kończą". Jasna przyszłość Piotra Zielińskiego

Oczywiście padał temat Arabii Saudyjskiej , ale sam Zieliński wyjaśnił to podczas jednego ze zgrupowań. - Prawdy było dużo w tym wszystkim. Ale podjąłem taką decyzję, że chciałem jeszcze coś osiągnąć tutaj w Europie, powalczyć, pograć w Lidze Mistrzów . I uznałem, że to jeszcze nie jest ten czas, żeby polecieć za pieniędzmi - przyznał otwarcie w listopadzie 2023 roku podczas rozmowy z TVP Sport. Poza Arabią mówiło się głównie o kierunku włoskim, a tu w grę wchodziły Inter Mediolan i Juventus .

Choć oberwało się agentowi, to De Laurentiis znalazł także kilka ciepłych słów dla naszego reprezentanta. - Zieliński to świetny chłopak i dobry piłkarz. Jest z nami od ośmiu lat. Niektóre historie po prostu się kończą. Jeśli chciałby zostać to zawsze przyjmiemy go z otwartymi rękami - stwierdził, wyraźnie komplementując naszego środkowego pomocnika.