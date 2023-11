Piotr Zieliński pierwszy raz o tym mówi. Ważna deklaracja reprezentanta Polski

Piotr Zieliński dosyć późno w reprezentacji stał się tym, kogo chcieli widzieć kibice kadry. Przez wiele lat fani i eksperci właściwie co zgrupowanie narzekali na pomocnika, zarzucając mu, że nie daje tyle, ile by mógł. Wydaje się, że identyczne zdaniem o występach Zielińskiego miał także Jerzy Brzęczek, były selekcjoner reprezentacji Polski, co niegdyś wyraził bardzo jasnymi słowami.