Piotr Zieliński o krok od wielkiego transferu. Ekspert ostrzega

Piotr Zieliński w ostatnich latach niewątpliwie zapracował sobie na pozycję jednego z pomocników, których możemy zaliczać do szerokiej europejskiej czołówki. Pewnie nikt nie wymieniłby w takim rankingu Polaka w TOP 5 najlepszych zawodników występujących w tej roli, ale na pewno ma on swoją wysoką wartość rynkową.

Nie może dziwić, że szczególnie mocno nasz kadrowicz ceniony jest we Włoszech. W końcu to na Półwyspie Apenińskim zbudował bardzo dużą część swojej kariery piłkarskiej. Od wyjazdu z Polski regularnie przeskakiwał kolejne szczeble i dziś przez wielu ekspertów uznawany jest za czołowego zawodnika na swojej pozycji we włoskiej Serie A.