Piotr Zieliński już po testach medycznych. Decyzja zapadła

Przyszłość Piotra Zielińskiego jest tematem, który rozgrzewa całe piłkarskie Włochy. Polak jest bowiem na Półwyspie Apenińskim niezwykle cenionym środkowym pomocnikiem. Być może można śmiało umieszczać go w gronie tych najlepszych na swojej pozycji we Włoszech. Taką opinię zbudował sobie, reprezentując przez wiele lat SSC Napoli. Nie może więc dziwić, że Zielińskiego we Włoszech eksperci niezwykle cenią i jego odejścia nie chcą.