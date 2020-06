Piotr Rocki walczył w szpitalu o życie, ale wczoraj przegrał tę walkę. Wszystko wskutek pęknięcia tętniaka. Modliła się za niego rodzina, modlili przyjaciele, a także piłkarscy kibice. Jego boiskowi koledzy nie dowierzają temu, co się stało... Trzymali kciuki i czekali na powrót "Rocky’ego" do zdrowia, a teraz mogą go tylko pożegnać. Przedwcześnie zmarłego piłkarza wspominają jego przyjaciele Paweł Sibik i Dariusz Dudek.

Całe piłkarskie środowisko zostało poruszone informacją o bardzo ciężkim stanie zdrowia, a później śmiercią 46-letniego Rockiego. Tym bardziej, że zawsze słynął z żelaznych płuc. Jeszcze trzy lata temu, będąc grubo po czterdziestce, z powodzeniem występował przecież w Ruchu Radzionków, nie ustępując znacznie młodszym kolegom. Teraz tętniak zakończył jego życie...

Pamiętają o jego cieszynkach

- To jakieś fatum. Nie tak dawno dobiegła nas informacja o śmierci Piotrka Jegora. Teraz z kolei Piotrek Rocki. Jak usłyszałem, co mu się przytrafiło, to mnie zatkało. Sam nie wiem co mam powiedzieć - mówił smutno Paweł Sibik, jedna z legend Odry. Paweł w wodzisławskim klubie przez kilka lat grał razem z Rockim.

Były reprezentant Polski, uczestnik mundialu w Korei i Japonii dodaje: - Piotrek to była niesamowita osobowość i indywidualność w lidze. Trudno znaleźć takich piłkarzy. Facet z Bródna, z Warszawy, którego charakter wyrabiał się na miejscowych podwórkach, a do wszystkiego sam doszedł ciężką pracą. Nigdy się nie wywyższał, słuchał starszych kolegów, a przy tym miał to coś, że potrafił swoją osobowością porwać innych - opowiada Sibik.

Rocki, rodowity warszawianin, choć w Ekstraklasie zadebiutował w barwach Polonii Warszawa, to jednak potem piłkarskie życie przygnało go na Górny Śląsk.

Choć tutaj u nas w regionie nie wszyscy życzliwym okiem patrzą na "goroli", szczególnie tych ze stolicy, to Rocki był wyjątkiem. Praktycznie od zaraz, jak w 1996 roku wylądował w Górniku Zabrze, to traktowany był jak swój. Potem, na początku XXI wieku, na dobre rozegrał się w barwach Odry Wodzisław.

W drużynie prowadzonej przez Jerzego Wyrobka, a potem Ryszarda Wieczorka był jedną z pierwszoplanowych postaci.