Pilny przeciek z PZPN ws. kadry Probierza. Decyzja lada dzień

Reprezentacja Polski w zasadniczej fazie eliminacji Euro 2024 zajęła dopiero trzecie miejsce. Musiała uznać wyższość Albanii i Czech , co oznaczało konieczność gry w barażach . Awans na ME wydawał się wówczas bardzo odległą perspektywą.

Tymczasem w dwóch marcowych potyczkach "Biało-Czerwoni" pokazali ponadprzeciętną determinację i zostali za to wynagrodzeni . Dwa triumfy - najpierw nad Estonią w Warszawie (5-1), potem nad Walią w Cardiff (0-0 i 5:4 w rzutach karnych) - otworzyły drogę do kontynentalnego czempionatu.

Na czas Euro kadrowicze chcą zamieszkać w Poczdamie. "Decyzja raczej bardzo szybko"

Jaki konkretnie obiekt? UEFA rekomenduje czterogwiazdkowy Seminaris See Hotel, położony ok. 50 kilometrów od Berlina. A to właśnie tam Polacy rozegrają drugie spotkanie grupowe z Austrią. Dojdzie do niego 21 czerwca (18:00).