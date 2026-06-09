Ewa Pajor ma za sobą absolutnie kosmiczny sezon z FC Barceloną. Zdecydowanie najlepsza polska piłkarka z "Dumą Katalonii" zdobyła wszystko co możliwe. Triumf w lidze hiszpańskiej oraz Pucharze Królowej od dłuższego czasu był niezagrożony. Do tego wszystkiego doszedł triumf 2:0 nad Realem Madryt w Superpucharze.

Jednak najważniejszym skalpem dla Pajor było zwycięstwo w Lidze Mistrzyń. Dotychczas finałowe spotkania tych rozgrywek były dla Polki wyjątkowo pechowe. Dotychczasowych pięć spotkań kończyło się porażkami. Tym razem jednak los się odwrócił, przy czym Pajor miała walny udział. Barcelona Femeni wygrała 4:0 z Olympique Lyon, a Polka strzelając dwa gole została uznana MVP finału.

Tuż po zakończeniu sezonu ligowego Pajor udała się na zgrupowanie reprezentacji Polski, którą czekały szalenie wymagające spotkania w ramach eliminacji mistrzostw świata. Już teraz wiadomo, że napastniczka Barcelony nie będzie miała z nich dobrych wspomnień.

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Piątkowe spotkanie w Gdańsku okazało się być historycznym meczem dla kobiecej piłki w naszym kraju. Spotkanie z Francuzkami z perspektywy trybun obserwowało dokładnie 11 713 kibiców, co jest aktualnie rekordem frekwencji podczas domowych spotkań reprezentacji Polski kobiet.

Na murawie nie było już tak owocnie. Podopieczne Niny Patalon do przerwy zdołały utrzymać bezbramkowy remis w starciu z faworytkami. Mało tego, do siatki trafiła nawet Oliwia Woś, lecz gol nie został uznany z powodu faulu na francuskiej bramkarce. Tuż po przerwie przyjezdne zrealizowały swój cel i ostatecznie po triumfie 2:0 wywiozły z Polski komplet punktów.

Meczem wieńczącym pierwszą część eliminacji jest wyjazdowa potyczka z Holandią. Dość nieoczekiwanie, w wyjściowym składzie zabrakło Pajor. Nie było to jednak spowodowane chęcią przetestowania innej taktyki. Kapitan polskiej kadry w spotkaniu z Francją doznała urazu, co niedługo przed pierwszym gwizdkiem potwierdził PZPN.

- Ewa Pajor i Natalia Wróbel nie wystąpią w najbliższym meczu kwalifikacji do mistrzostw świata z Holandią z powodu urazów. Kapitan reprezentacji Polski doznała kontuzji podczas spotkania z Francją, natomiast Natalia Wróbel nabawiła się urazu w trakcie oficjalnego treningu. Martyna Wiankowska pauzuje za żółte kartki - poinformował PZPN.

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Pajor i Wróbel co prawda widniały w oficjalnym protokole meczowym dostępnym na stronie UEFA jako rezerwowe, lecz komunikat PZPN jasno wskazuje, że ich występ w tym spotkaniu był absolutnie wykluczony.

Ewa Pajor Piotr Matusewicz East News

Ewa Pajor Urbanandsport East News

Ewa Pajor Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter





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