Pilny komunikat Rakowa Częstochowa. Trener odchodzi, decyzja zapadła

Dawid Szwarga w poprzednim sezonie nie uniósł roli pierwszego trenera Rakowa Częstochowa. Zastąpił go Marek Papszun, a Szwarga wrócił do sztabu, jako asystent Papszuna. Jak się okazuje, był to powrót tylko na kilka miesięcy. Klub poinformował bowiem w oficjalnym komunikacie, że trener odejdzie z zespołu po zakończeniu rundy jesiennej PKO Ekstraklasy.