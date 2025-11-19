Pilne zebranie w Rosji, padł bulwersujący pomysł. Były trener Legii się nie wahał
Od czasu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, z tamtejszej ligi piłkarskiej "uciekli" niemal wszyscy Polacy i wszystkie Polki. Wyjątek do niedawna stanowił Maciej Rybus, który stał się tym samym w kraju persona non grata. Podobnie ma się sprawa w przypadku gwiazdy Zenita St. Petersburg - Gabrieli Grzywińskiej. Sytuacja zagranicznych piłkarzy i piłkarek w Rosji wkrótce może ulec diametralnej zmianie, a wszystko za sprawą dość kontrowersyjnego pomysłu Stanisława Czerczesowa.
Swego czasu liga rosyjska była całkiem popularnym kierunkiem dla piłkarzy i piłkarek z Polski. Zmieniło się to naturalnie od czasu najazdu Rosji na Ukrainę. Zagraniczni zawodnicy masowo uciekali z terenów objętych w obawie o własne zdrowie i życie. Jednym z wyjątków był Maciej Rybus.
Ci Polacy zostali skreśleni. Wszystko przez to, że nie opuścili Rosji
Defensor nie zamierzał zmieniać miejsca zamieszkania, gdzie poznał żonę i założył rodzinę. Oliwy do ognia dolały jego liczne kontrowersyjne wypowiedzi, dzięki którym stał się jednym z narzędzi rosyjskiej propagandy. Podobnie zresztą jak Gabriela Grzywińska.
Ponieważ gwiazda Zenita St. Petersburg wbrew oczekiwaniom kibiców z Polski nie opuściła Rosji po wybuchu wojny, została skreślona z reprezentacji Biało-Czerwonych. Wydaje się jednak tym nie przejmować i choć 31 grudnia wygasa jej kontrakt, zdecydowała się przenieść do innego rosyjskiego klubu - Spartaka Moskwa.
Niewykluczone, że już wkrótce sytuacja zagranicznych piłkarzy ulegnie sporej zmianie. A wszystko za sprawą kontrowersyjnego pomysłu byłego trenera Legii Warszawa - Stanisława Czerczesowa.
Bulwersujący pomysł Czerczesowa. Chce opodatkowania piłkarzy
18 listopada w Rosji odbyło się spotkanie tamtejszego ministra sportu - Michaiła Diegtiariewa z byłymi selekcjonerami "Sbornej". Jego tematem były potencjalne zmiany w Rosyjskiej Premier Lidze
Czerczesow wysunął pomysł, aby dodatkowo opodatkować piłkarzy zagranicznych. Miałoby to na celu "odsiew" tych, którzy nie prezentują odpowiedniego poziomu, by grać w lidze rosyjskiej.
W opinii ekspertów niska jakość zagranicznych zawodników w rosyjskiej Premier League wynika z faktu, że selekcją często zajmuje się zarząd, a nie trenerzy. Ma to ulec zmianie. Opowiedzieli się oni też za zaostrzeniem limitu zawodników zagranicznych do ośmiu lub dziewięciu w kadrze.
Sankcje wobec Rosjan powoli, choć regularnie są "luzowane", wobec czego scenariusz, wedle którego w lidze rosyjskiej za jakiś czas pojawi się więcej Polaków i Polek, wcale nie wydaje się nierealny.