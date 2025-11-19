Swego czasu liga rosyjska była całkiem popularnym kierunkiem dla piłkarzy i piłkarek z Polski. Zmieniło się to naturalnie od czasu najazdu Rosji na Ukrainę. Zagraniczni zawodnicy masowo uciekali z terenów objętych w obawie o własne zdrowie i życie. Jednym z wyjątków był Maciej Rybus.

Ci Polacy zostali skreśleni. Wszystko przez to, że nie opuścili Rosji

Defensor nie zamierzał zmieniać miejsca zamieszkania, gdzie poznał żonę i założył rodzinę. Oliwy do ognia dolały jego liczne kontrowersyjne wypowiedzi, dzięki którym stał się jednym z narzędzi rosyjskiej propagandy. Podobnie zresztą jak Gabriela Grzywińska.

Ponieważ gwiazda Zenita St. Petersburg wbrew oczekiwaniom kibiców z Polski nie opuściła Rosji po wybuchu wojny, została skreślona z reprezentacji Biało-Czerwonych. Wydaje się jednak tym nie przejmować i choć 31 grudnia wygasa jej kontrakt, zdecydowała się przenieść do innego rosyjskiego klubu - Spartaka Moskwa.

Niewykluczone, że już wkrótce sytuacja zagranicznych piłkarzy ulegnie sporej zmianie. A wszystko za sprawą kontrowersyjnego pomysłu byłego trenera Legii Warszawa - Stanisława Czerczesowa.

Bulwersujący pomysł Czerczesowa. Chce opodatkowania piłkarzy

18 listopada w Rosji odbyło się spotkanie tamtejszego ministra sportu - Michaiła Diegtiariewa z byłymi selekcjonerami "Sbornej". Jego tematem były potencjalne zmiany w Rosyjskiej Premier Lidze

Czerczesow wysunął pomysł, aby dodatkowo opodatkować piłkarzy zagranicznych. Miałoby to na celu "odsiew" tych, którzy nie prezentują odpowiedniego poziomu, by grać w lidze rosyjskiej.

W opinii ekspertów niska jakość zagranicznych zawodników w rosyjskiej Premier League wynika z faktu, że selekcją często zajmuje się zarząd, a nie trenerzy. Ma to ulec zmianie. Opowiedzieli się oni też za zaostrzeniem limitu zawodników zagranicznych do ośmiu lub dziewięciu w kadrze.

Sankcje wobec Rosjan powoli, choć regularnie są "luzowane", wobec czego scenariusz, wedle którego w lidze rosyjskiej za jakiś czas pojawi się więcej Polaków i Polek, wcale nie wydaje się nierealny.

Stanisław Czerczesow AFP

Maciej Rybus AFP

Gabriela Grzywińska ALTAN GOCHER AFP