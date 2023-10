Piłkarze żałują przenosin do Arabii Saudyjskiej. "Nienawidzą każdej minuty"

Tegoroczne lato przyniosło wyjątkową ofensywę transferową klubów z Arabii Saudyjskiej. Lukratywne oferty zaczęli otrzymywać nie tylko piłkarze-weterani , dawno mający już za sobą szczyt kariery, ale także ci na dorobku. I choć w większości grono tych, którzy zdecydowali się na przejście na Półwysep Arabski, obejmuje jednak starszych zawodników, to ostatnie okienko transferowe i tak pokazało, że w przyszłości Saudyjczycy tym bardziej mogą proponować coraz wyższe sumy i namawiać kolejne sławy.

Największymi gwiazdami tamtejszej ligi są Neymar i Cristiano Ronaldo , którzy przynajmniej publicznie nie narzekają ani na zarobki, ani na życie gwiazdy w Arabii Saudyjskiej. Brytyjski "The Sun" pisze jednak, że wielu innych zawodników, którzy niedawno pożegnali się z Europą, już teraz żałuje, że podjęli taką decyzję .

Życie w Arabii Saudyjskiej nie jest takie różowe

Arabia Saudyjska to kraj, do którego reguł trudno przyzwyczaić się tym, którzy na co dzień żyli w świecie europejskich swobód. Kraj jest monarchią absolutną, w której obowiązuje surowe przestrzeganie konserwatywnych reguł islamu. Wprawdzie o bezpieczeństwo piłkarze obawiać się nie muszą, bo państwo mocno o nie dba, jednak lista rozmaitych zakazów powoduje, że zderzenie kulturowe bywa bolesne.