Piłkarze wymusili zmianę. Legenda weźmie udział w mundialu. Rekord wszech czasów
Równo miesiąc przed inauguracją mundialu futbolowy świat obiegła zaskakująca informacja. Na stanowisko selekcjonera reprezentacji Curacao wraca 78-letni Dick Advoccat. Holender, który wywalczył z tym krajem historyczny awans na tegoroczny czempionat, zrezygnował z funkcji w lutym. Powodem była poważna choroba córki. Jego ponownego angażu domagali się piłkarze, kibice i sponsorzy kadry. Tym sposobem legendarny szkoleniowiec zostanie najstarszym szefem kadry w historii finałów MŚ.
Dick Advocaat przejął stery reprezentacji Curacao w styczniu 2024 roku. Podpisał kontrakt na rok z opcją prolongaty o kolejne 12 miesięcy. Z klauzuli skwapliwie skorzystano.
Efekt? W listopadzie 2025 roku świętowano historyczny awans do finałów MŚ. Promocję zapewnił bezbramkowy remis z Jamajką.
Advoccat odchodzi i... Advocaat wraca. Holenderski trener weźmie udział w mundialu i pobije niezwykły rekord
W lutym tego roku holenderski szkoleniowiec zrezygnował z prowadzenia kadry Curacao. Zadecydowały względy osobiste. A ściślej - poważna choroba córki trenera.
Zwolnione stanowisko objął Fred Rutten. Pod jego wodzą drużyna rozegrała dwa spotkania. Oba przegrała - 0:2 z Chinami i 1:5 z Australią.
Kiedy upubliczniono informację, że córka Advocaata czuje się lepiej, pojawił się pomysł ponownego zatrudnienia rutynowanego trenera. Otwarcie domagali się tego piłkarze, kibice oraz sponsorzy drużyny narodowej.
Jak się okazało, dopięli swego. Decyzja została ogłoszona w poniedziałek, 11 maja, równo miesiąc przed inauguracją mundialu. Jako pierwszy powiadomił o tym "Algemeen Dagblad".
W turnieju finałowym Curacao zagra w grupie E. Rywale wymagający - Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej i Ekwador. Pierwszy mecz debiutanci rozegrają 14 czerwca z naszymi zachodnimi sąsiadami.
Tego samego dnia Advocaat stanie się najstarszym selekcjonerem, jaki kiedykolwiek prowadził drużynę w finałach MŚ.
Najstarsi selekcjonerzy w historii MŚ:
1. Otto Rehhagel (Grecja, 2010) - 72 lata i 317 dni
2. Oscar Tabarez (Urugwaj, 2018) - 71 lat i 125 dni
3. Louis van Gaal (Holandia, 2022) - 71 lat i 123 dni
4. Cesare Maldini (Paragwaj, 2002) - 70 lat i 130 dni
5. Carlos Queiroz (Iran, 2022) - 69 lat i 273 dni
6. José Nestor Pekerman (Kolumbia, 2018) - 68 lat i 303 dni
7. Otto Pfister (Togo, 2006) - 68 lat i 211 dni
8. Fernando Santos (Portugalia, 2022) - 68 lat i 61 dni
9. Fabio Capello (Rosja, 2014) - 68 lat i 8 dni
10. Luis Aragones (Hiszpania, 2006) - 67 lat i 334 dni