Piłkarze walczą o prawa kobiet w Iranie. Legenda straciła paszport

Ali Daei w Iranie cieszy się podobną pozycją, jak u nas np. Zbigniew Boniek. 53-latek zagrał dla swojego kraju 149 meczów, w których strzelił 109 goli. W tej drugiej klasyfikacji wyprzedza go tylko Cristiano Ronaldo, który dla Portugalii trafił już 117 razy.

Nawet wiele lat po zakończeniu kariery były piłkarz Bayernu Monachium (mistrz Niemiec z 1999 r.), Herthy Berlin i Arminii Bielefeld ma w ojczyźnie niewiarygodną liczbę fanów. Swoją popularność wykorzystuje w walce o prawa kobiet. W ich sprawie wielokrotnie zajmował stanowisko potępiając władzę swojego kraju.

Dzięki niemu kobiety wróciły na stadiony

Był także jednym z orędowników przyznania kobietom prawa do odwiedzania stadionów piłkarskich. Co było dla nich zakazane przez długie lata.

Od śmierci młodej Kurdyjki Mahsy Amini (22 lata), która została aresztowana za "nieodpowiednie ubranie" i pobita na śmierć przez irańską policję obyczajową, w Iranie dochodzi do gwałtownych protestów. Ali Daei w pełni je popierał i został za to ukarany odebraniem paszportu i zakazem opuszczania kraju.

Agencja informacyjna "Rokna" donosi, że paszport skonfiskowano mu po powrocie do Teheranu ze Stambułu. Bezpośrednim powodem takiej kary było udostępnienie w mediach społecznościowych przez legendarnego piłkarza animacji, na której widać kobietę zdejmująca z głowy chustę u później odlatującą, jak feniks.

Ali Daei napisał: "Zamiast represji, przemocy i aresztowań, nazywania ludzi hipokrytami i buntownikami, rozwiązujcie ich problemy".

Złamane serce gracza Bayeru Leverkusen

Wcześniej protesty kobiet poparły dwie inne piłkarskie gwiazdy Iranu. 43-letni Ali Karimi przez laty grał w Bayernie i Schalke 04 Gelsenkirchen. Teraz swoją popularność wykorzystuje do walki o prawa kobiet. Także obecna gwiazda Bundesligi, gracz Bayeru Leverkusen Sardar Azmoun nie boi się głośno popierać protestów, choć może go to kosztować miejsce w reprezentacji Iranu na mistrzostwa świata w Katarze.

Kilka dni temu 27-latek odważnie wystąpił przeciw reżimowi przed meczem Iranu z Senegalem (1:1), w którym strzelił gola. W swoich mediach społecznościowych napisał:

"Moje serce jest naprawdę złamane z powodu Mehsy Amini i takich jak Mehsa Amini, które niewinnie opuściły ten świat i pozostawiły ból w sercach ludzi, których historia nigdy nie zostanie zapomniana. Zawsze będę Waszym wsparciem, gdy zostaniecie zranione, chcę być pierwszym, który to robi. Czuje, że jestem przy Was, jesteście moimi siostrami, jestem z Was dumny, że jestem przy Was i mam nadzieję, że pewnego dnia Wasza pozycja w kraju będzie należna i mam nadzieję, że kobiety z mojego kraju nigdy nie zostaną skrzywdzone" - za te słowa władzę Iranu domagają się wykluczenia Azmouna z reprezentacji kraju.