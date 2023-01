W reprezentacji Bułgarii mogą grać tylko biali

Atmosferę wokół bułgarskiej piłki nożnej mocno pogorszył dyrektor techniczny tamtejszej federacji, Georgi Iwanow . W rozmowie z Balkan Insight stwierdził, że nie zgadza się, aby do reprezentacji dostali się zawodnicy o innym kolorze skóry niż biały.

- Dopóki mam coś do powiedzenia w tej sprawie, żaden z zawodników z cudzym paszportem lub o innym kolorze skóry nie zagra w naszej kadrze. Dla mnie to jest błąd, nie chcę, by obcokrajowcy zajmowali miejsca naszym piłkarzom - powiedział Iwanow.