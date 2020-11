Na pięć kolejek przed zakończeniem rozgrywek ligi norweskiej, piłkarze Bodoe/Glimt zapewnili sobie pierwszy tytuł mistrzowski w 104-letniej historii klubu.

W 25. serii gier zespół Bodoe/Glimt wygrał na wyjeździe z Stromsgodset 2-1.

W tabeli podopieczni trenera Kjetila Knutsena (zgromadzili 68 pkt, przegrali tylko jeden mecz w sezonie) wyprzedzają o 18 punktów broniącą tytułu ekipę Molde i o 22 Vaalerengę.

Lider zdobył już 85 goli, co daje średnio 3,4 na mecz.

O klubie z siedzibą w mieście Bodoe (ok. 1200 km na północ od Oslo), leżącym za Kołem Podbiegunowym, mówi się, że jest jak winda, bowiem często “przemieszcza się" z pierwszej do drugiej ligi i odwrotnie. Ostatni awans do ekstraklasy wywalczył w 2017 roku.

Drużyna Bodoe/Glimt ma szansę ustanowić norweski rekord w liczbie wywalczonych punktów. W 2014 Molde zakończyło rozgrywki z dorobkiem 71 pkt.

