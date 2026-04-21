Piłkarz zaatakowany przez nożownika. Wydano list gończy

Alamara Djabi to zawodnik, który jakiś czas lat temu dał się poznać całemu piłkarskiemu środowisku. W 2019 roku piłkarz rozpoczął swoją karierę w Portugalii i przekonywał wszystkie kluby, że ma 13 lat i jeszcze do niedawna swoje umiejętności szlifował w akademii piłkarskiej w Gwinei Bissau. Jego historia przekonała przedstawicieli akademii SL Benfiki, którzy zdecydowali się na współpracę z nim. Co więcej, piłkarz zaledwie kilka lat później otrzymał nawet portugalski paszport. Dopiero kilka lat później na jaw wyszły jego oszustwa.

W 2025 roku "Publico" opublikowało wyniki swojego śledztwa, podczas którego ustalono, że piłkarz po przejeździe do Europy miał posługiwać się fałszywą tożsamością i kłamać na temat swojego wieku - choć na stronie UEFA widnieje informacja, że Alamara miał przyjść na świat 28 września 2006 roku, dziennikarze ustalili, że urodził się on... sześć lat wcześniej.

Alamara Djabi w stanie krytycznym trafił do szpitala. Policja szuka napastnika

Teraz o zawodniku z Gwinei Bissau znów zrobiło się głośno. Jak przekazał klub FC Midtjylland, ich piłkarz w ostatni weekend padł ofiarą ataku nożownika i w stanie krytycznym przetransportowany został do pobliskiego szpitala. "Po zdarzeniu Alamara Djabi znajdował się w stanie zagrożenia życia i został pilnie zoperowany. Następnie przeszedł kolejną operację, a dzięki profesjonalnej pracy służb ratunkowych oraz lekarzy jego stan jest obecnie stabilny. Wybudził się ze śpiączki farmakologicznej i - jak na okoliczności - czuje się dobrze" - przekazano w komunikacie.

Według informacji przekazanych przez serwis bt.dk, o atak na Alamarę Djabiego podejrzewa się niejakiego Moussę Habiba Jensena. Policja ustaliła, że między panami doszło do konfrontacji podczas imprezy w duńskim mieście Herning i to właśnie wtedy 20-latek miał zaatakować nożem piłkarza. Młody mężczyzna wciąż jest poszukiwany przez służby i wydano za nim list gończy.

"Wciąż jest na wolności. Poszukiwania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i wciąż prowadzimy śledztwo" - przekazała Susanne Kiel Nielsen, komisarz policji w wydziale śledczym lokalnej policji w Herning (cytat za portalem flashscore.com).

Alamara Djabi w barwach CD Mafra Gualter Fatia Getty Images

Alamara Djabi Craig Williamson - SNS Group Getty Images

