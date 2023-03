Piłkarz zaatakował sędziego, a sędzia to... aż trudno uwierzyć

Choć piłkarskie mistrzostwa świata każdorazowo uznawane są - niezależnie od okoliczności - za wielkie sportowe święto, to nigdy nie były one (i raczej nigdy nie będą) wolne od pewnych futbolowych skandali. Sporo żywych dyskusji wzbudził swego czasu chociażby mundial 2002 w Korei Płd. i Japonii - a to za sprawą jednej z drużyn gospodarzy.

Koreańczycy, bo to o nich mowa, zajęli ostatecznie czwarte miejsce na turnieju, co należałoby uznać za wynik zdecydowanie ponad stan. Swój sukces osiągnęli jednak w kontrowersyjnych okolicznościach, które związane były m.in. z ich starciem z Włochami .

Byron Moreno wywołał w 2002 roku gigantyczne poruszenie w świecie futbolu

Byron Moreno znów w świetle kamer. Ponownie namieszał swoim sędziowaniem?

53-letni dziś Moreno działa bowiem w ojczyźnie jako arbiter przy amatorskich meczach drużyn sześcioosobowych - i z tym wiąże się dosyć nietypowa historia. Otóż ostatnio swoimi decyzjami najwidoczniej znów doprowadził jednego z zawodników do szewskiej pasji i ten... postanowił go "ukarać".

Na nagraniu krążącym w sieci widać, jak futbolista podbiega od tyłu do sędziego i popycha go z impetem na murawę. Koledzy gracza z zespołu natychmiast postanowili odseparować obu panów i uspokoić sytuację, ale... no cóż, mleko się już rozlało. Jak widać Moreno wciąż nie stracił swoich uzdolnień do tego, by podgrzewać atmosferę w czasie piłkarskich potyczek...