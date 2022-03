Piłkarz za atak łokciem otrzymał czerwoną kartkę, a klub rozwiązał kontrakt!

Zdarzyło się to w doliczonym czasie. Klub Bangkok FC przegrywał na wyjeździe z North Bangkok University FC 0-3, kiedy Supasan Ruangsuphanimit, po wybiciu piłki na aut, lekko kopnął rywala. Ten, czyli Aitsaret Noichaiboon, podbiegł do niego i uderzył go łokciem w szczękę.

Agresywny zawodnik otrzymał natychmiast czerwoną kartkę, a potem jego klub poinformował o rozwiązaniu kontraktu.

Natomiast poszkodowany trafił do szpitala, gdzie lekarze założyli mu 24 szwy.