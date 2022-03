Pomocnik, który dał się poznać w Polsce jako piłkarz Wisły Kraków, prowadzonej przez Franciszka Smudę, od lipca pozostawał bez klubu. Jesienią porozumiał się z Wieczystą i wraz z ekipą walczyć będzie o to, by awansować do III ligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Zapłacili nie tylko za grzechy Putina. WIDEO INTERIA.TV

Gracz Wieczystej powołany do kadry

Guerrier jest etatowym reprezentantem Haiti i nawet mimo faktu, że obecnie znajduje się - nie ukrywajmy - na peryferiach piłki, nie został zapomniany przez sztab. Jak informuje "Gazeta Krakowska", otrzymał powołanie do drużyny narodowej na najbliższe spotkanie z Gwatemalą, które odbędzie się pod koniec marca.

Reklama

Dotąd 32-latek zagrał w kadrze już ponad 50 razy. Strzelił 10 goli. Haiti jest według rankingu FIFA 87. drużyną świata - pomiędzy Gruzją a Zambią.

Po 17 kolejkach IV ligi Wieczysta jest zdecydowanym liderem tabeli, z dorobkiem 47 punktów. Nawet, jeżeli zakończy zmagania na pierwszym miejscu, awans nie jest jednak pewny - musi go wywalczyć w barażu ze zwycięzcą drugiej grupy.