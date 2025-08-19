Piłkarz stracił ciężarną żonę w wypadku. Uruchomiono zbiórkę
Pod koniec lipca na Śląsku doszło do tragicznego wypadku, który poruszył serca tysięcy Polaków. Wśród poszkodowanych był Kevin, piłkarz Czułowianki Tychy, który stracił swoją ukochaną żonę Patrycję oraz ich nienarodzone dziecko. Sam przez wiele dni walczył o życie, przebywając w ciężkim stanie w szpitalu. Teraz przyjaciel sportowca przekazał mediom nowe informacje na temat jego stanu zdrowia.
Do tragicznego wypadku doszło 26 lipca w Katowicach. Kevin i Patrycja jechali fiatem seicento, gdy ich auto zostało staranowane przez rozpędzone BMW. Siła uderzenia była ogromna - Patrycja, będąca w zaawansowanej ciąży, zginęła na miejscu. Służby starały się ocalić jej nienarodzone dziecko - na miejscu zdarzenia wykonano cesarskie cięcie. Niestety, noworodek zmarł wkrótce potem. Kevin, a więc jedyny ocalały podróżujący fiatek seicento, doznał licznych obrażeń i przez długi czas znajdował się w śpiączce farmakologicznej.
Piłkarz Czułowianki Tychy stracił w wypadku żonę i nienarodzone dziecko. Przyjaciele ruszyli na pomoc
Meksykański sportowiec, który na co dzień występuje w barwach Czułowianki Tychy nie dość, że przeżył śmierć żony i ich nienarodzonego dziecka, to w dodatku sam musiał walczyć o życie. W tak trudnej sytuacji na pomoc ruszyli mu przyjaciele, w tym m.in. Axel Estrada - Meksykanin od lat mieszkający w Polsce. To właśnie on postanowił zorganizować zbiórkę pieniędzy, której dochód w całości przekazany został na leczenie piłkarza.
"To była moja pierwsza zbiórka. Wcześniej pomagałem tylko znajomej po śmierci ojca. Gdy dowiedziałem się o wypadku Kevina, nie miałem wątpliwości" - oznajmił w rozmowie z "Faktem".
Zbiórka, którą Axel uruchomił, przeszła najśmielsze oczekiwania. Udało się zebrać pełną kwotę, a więc 185 tysięcy złotych, w zaledwie kilka tygodni. "Nie spodziewałem się, że to wszystko pójdzie tak szybko. Byliśmy zaskoczeni skalą wsparcia, tym, ile ludzi poruszyła ta historia" - przyznał Estrada.
Dziś Kevin nie przebywa już na oddziale intensywnej terapii. Powoli odzyskuje siły, choć droga do pełnego powrotu do zdrowia będzie długa i trudna. "Jest przytomny, świadomy. Uśmiecha się, choć wiem, że w środku toczy ogromną walkę. Codziennie odwiedzają go znajomi, koledzy z boiska. To mu bardzo pomaga. On wie, że nie jest sam" - wyznał przyjaciel piłkarza.
Z początku Kevin był zdezorientowany, nie rozumiał, dlaczego zbierane są dla niego pieniądze. Dopiero później, gdy dotarło do niego, co się wydarzyło i jak wiele osób chce mu pomóc, był głęboko poruszony.