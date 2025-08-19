Piłkarz stracił ciężarną żonę w wypadku. Uruchomiono zbiórkę

Do tragicznego wypadku doszło 26 lipca w Katowicach. Kevin i Patrycja jechali fiatem seicento, gdy ich auto zostało staranowane przez rozpędzone BMW. Siła uderzenia była ogromna - Patrycja, będąca w zaawansowanej ciąży, zginęła na miejscu. Służby starały się ocalić jej nienarodzone dziecko - na miejscu zdarzenia wykonano cesarskie cięcie. Niestety, noworodek zmarł wkrótce potem. Kevin, a więc jedyny ocalały podróżujący fiatek seicento, doznał licznych obrażeń i przez długi czas znajdował się w śpiączce farmakologicznej.

Meksykański sportowiec, który na co dzień występuje w barwach Czułowianki Tychy nie dość, że przeżył śmierć żony i ich nienarodzonego dziecka, to w dodatku sam musiał walczyć o życie. W tak trudnej sytuacji na pomoc ruszyli mu przyjaciele, w tym m.in. Axel Estrada - Meksykanin od lat mieszkający w Polsce. To właśnie on postanowił zorganizować zbiórkę pieniędzy, której dochód w całości przekazany został na leczenie piłkarza.

"To była moja pierwsza zbiórka. Wcześniej pomagałem tylko znajomej po śmierci ojca. Gdy dowiedziałem się o wypadku Kevina, nie miałem wątpliwości" - oznajmił w rozmowie z "Faktem".

Zbiórka, którą Axel uruchomił, przeszła najśmielsze oczekiwania. Udało się zebrać pełną kwotę, a więc 185 tysięcy złotych, w zaledwie kilka tygodni. "Nie spodziewałem się, że to wszystko pójdzie tak szybko. Byliśmy zaskoczeni skalą wsparcia, tym, ile ludzi poruszyła ta historia" - przyznał Estrada.

Dziś Kevin nie przebywa już na oddziale intensywnej terapii. Powoli odzyskuje siły, choć droga do pełnego powrotu do zdrowia będzie długa i trudna. "Jest przytomny, świadomy. Uśmiecha się, choć wiem, że w środku toczy ogromną walkę. Codziennie odwiedzają go znajomi, koledzy z boiska. To mu bardzo pomaga. On wie, że nie jest sam" - wyznał przyjaciel piłkarza.

Z początku Kevin był zdezorientowany, nie rozumiał, dlaczego zbierane są dla niego pieniądze. Dopiero później, gdy dotarło do niego, co się wydarzyło i jak wiele osób chce mu pomóc, był głęboko poruszony.