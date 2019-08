Znamy już najlepszą trójkę nominowanych do nagrody Piłkarza Roku UEFA. Miejsca na podium podzielą między siebie Leo Messi (FC Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool FC) oraz Cristiano Ronaldo (Juventus).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Superpuchar Europy. Liverpool lepszy od Chelsea. Wideo INTERIA.TV

Rywalizacja o miano numeru jeden będzie niezwykle zacięta, choć największe szanse na końcowy triumf wydają się mieć Messi oraz van Dijk. Argentyńczyk obronił wraz z Barceloną tytuł mistrza Hiszpanii, został królem strzelców poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, a do swojej gabloty dołożył także kolejnego Złotego Buta. Holenderski stoper Liverpoolu może za to poszczycić się triumfem w Lidze Mistrzów, a także zwycięstwem we wczorajszym Superpucharze Europy. Cristiano Ronaldo natomiast do swojej długiej listy sukcesów dopisał w ostatnim roku wygraną w pierwszej edycji Ligi Narodów wraz z reprezentacją Portugalii, a także mistrzostwo Włoch osiągnięte z Juventusem.

Reklama

Obrońcą tytułu jest pomocnik Luka Modrić, broniący barw Realu Madryt. Tym razem Chorwata zabrakło jednak w pierwszej dziesiątce.



TOP 10 uzupełniają:

4. Alisson Becker (Liverpool FC) - 57 punktów

5. Sadio Mané (Liverpool FC) - 51 punktów

6. Mohamed Salah (Liverpool FC) - 49 punktów

7. Eden Hazard (Chelsea FC, Real Madryt) - 38 punktów

8. Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam, Juventus FC) - 27 punktów

8. Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam, FC Barcelona) - 27 punktów

10. Raheem Sterling (Manchester City) 12 punktów



Tegorocznego zwycięzcę poznamy 29 sierpnia podczas gali UEFA, kiedy rozlosowane zostaną grupy Ligi Mistrzów, specjalną statuetkę odbierze najlepsza zawodniczka, a także poznamy najlepszą jedenastkę poprzedniej edycji Champions League.

Zdjęcie Ronaldo i van Dijk / AFP

TB