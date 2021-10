Do zdarzenia doszło w październiku zeszłego roku w drugiej połowie meczu dwóch drużyn drugoligowych z Somogyvar i Kaposmeroe. 34-letni piłkarz został zmieniony i już siedział na ławce, gdy pokłócił się z jednym z kibiców przeciwnej drużyny. Mocno uderzył go w głowę plastikową butelką z wodą, którą miał w ręku. Trafił go w oko i uszkodził rogówkę, przez co mężczyzna oślepł na jedno oko.

Piłkarz zaatakował kibica. Jest wyrok

Piłkarz był już wcześniej karany za chuligaństwo karą więzienia w zawieszeniu, dlatego prokuratura wnosiła o pozbawienie go wolności na 3 lata. Sąd w Fonyod orzekł karę 2,5 roku oraz zakaz wstępu na imprezy organizowane przez Węgierski Związek Piłkarski. Wyrok jest nieprawomocny.

