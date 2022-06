Piłkarz pokazał okrucieństwo Rosjan. Poruszenie w mediach społecznościowych

Rusłan Malinowski to jeden z liderów reprezentacji Ukrainy. Na co dzień występuje we włoskiej Atalancie, w której wywalczył sobie pewne miejsce na boisku. W 30 meczach Serie A w sezonie 2021/2022 strzelił 6 goli i zanotował 4 asysty.

Wojna w Ukrainie: Rusłan Malinowski pokazał zdjęcia

Od początku wojny w Ukrainie Malinowski stara się wspierać swoich rodaków, jak tylko może. Wykorzystując swoją sławę, nagłaśnia to, co dzieje się w ojczyźnie. Przekazuje też wsparcie tym, którzy zbrojnie walczą o wolność kraju.

W nocy z niedzieli na poniedziałek umieścił na swoim koncie na Twitterze poruszające zdjęcia. Ukazują one centrum treningowe Metalista Charków, zbombardowane przez Rosję.

Metalist Charków rywalizował w sezonie 2021/2022 na zapleczu ukraińskiej ekstraklasy. Po 20 rozegranych kolejkach zespół zajmował pierwsze miejsce i pewnym krokiem zmierzał w stronę awansu. Sportową walkę zastopowała jednak rozpoczęta 24 lutego wojna.

Jakub Żelepień, Interia