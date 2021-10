Do tej sytuacji doszło podczas meczu Guarani de Venancio Aires z Sao Paulo de Rio Grande, gdy arbiter nie przyznał gościom rzutu wolnego. Wtedy zaatakował go Ribeiro, kopiąc dwa razy, za drugim razem, kiedy sędzia leżał już na ziemi.

Spotkanie została przerwane, a Crivellaro, który był nieprzytomny, przetransportowano do miejscowego szpitala. Piłkarz został zatrzymany na stadionie, a potem postawiono mu zarzut usiłowania morderstwa.



Arbiter wyszedł ze szpitala we wtorek i powiedział dziennikarzom, że jeszcze nie oglądał na wideo z tego zdarzenia.



Vinicius Assuno, śledczy z policji, stwierdził, że to sąd zdecyduje, czy Ribeiro na czas dochodzenia pozostanie w areszcie, czy zostanie wypuszczony za kaucją.





William Ribeiro oskarżony. "Jego atak był bardzo silny i gwałtowny"

"Jego atak był bardzo silny i gwałtowny. Kopał sędziego w głowę i sprawił, że ten zemdlał. Arbiter nie miał żadnych szans na obronę" - mówił.



Sao Paulo de Rio Grande wydało oświadczenie, żałując: "jednego z najsmutniejszych epizodów w ich historii" oraz podając, że kontrakt z Ribeirem został rozwiązany.



Dla klubu musi to być tym bardziej przykre, że do tego incydentu doszło w 123. rocznicę powstania.

Zdjęcie Do gorszącego incydentu doszło na meczu ligi brazylijskiej / MIGUEL SCHINCARIOL / Getty Images

