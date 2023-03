Piłkarz o gejach w roli rodziców. "Z łatwością mogą zająć się dziećmi"

Jakub Jankto: Gdybym grał w Hiszpanii lub we Włoszech, nigdy bym tego nie powiedział

- Gdybym grał w Hiszpanii lub we Włoszech, nigdy bym tego nie powiedział. Świat futbolu jest trochę homofobiczny, mówiłem to wiele razy i wszyscy to wiemy. Nie żałuję, że to zrobiłem. Piłkarze geje byli, są i będą. Nie będę wymieniał nazwisk, ale wielu z nich pisało do mnie SMS-y po moim wyznaniu. Nie oczekuję, że teraz się ujawnią. Może mój przykład im pomoże, żeby podobny krok wykonali w przyszłości - mówi Jankto w rozmowie ze Sky TG24.