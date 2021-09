- Teraz zwrócimy się do FIFA o rozszerzenie dyskwalifikacji na cały świat - zapowiedziała prawniczka SvFF na antenie telewizji SVT.

Sprawa dotyczy zarzutów korupcyjnych, które usłyszał 27-letni piłkarz. 26 maja 2019 r. Cibicki - grając dla drużyny IF Elfsborg - otrzymał żółtą kartkę w meczu z Kalmar FF, co miało być przedmiotem niedozwolonego zakładu bukmacherskiego.



Cibicki miał otrzymać za to 300 tysięcy koron. Zdaniem piłkarza chodziło o pożyczkę i w czerwcu został uniewinniony przez sąd w Malmoe. SvFF po przeprowadzeniu własnego dochodzenia uważa, że piłkarz jest winny.





Paweł Cibicki zdyskwalifikowany

Zdyskwalifikowany został nie tylko piłkarz Pogoni lecz także trzech innych zawodników. Dwóch z nich to reprezentanci Szwecji w futsalu.



SvFF zdecydowała się na "surowe" kary, ponieważ sprawa ustawiania meczów miała poważnie naruszyć wizerunek szwedzkiego futbolu.

Cibicki trafił do Pogoni w styczniu 2020 roku. Do tej pory rozegrał dla szczecińskiego klubu 19 spotkań, strzelił w nich trzy gole i zanotował dwie asysty.

TB