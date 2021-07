Almoez Ali na świat przyszedł w Sudanie, ale jako 9-letnie dziecko trafił wraz z rodzicami do Kataru. To tam stał się jednym z wychowanków szkółki piłkarskiej Aspire Academy w Doha. To ona, skupując know-how i technologie od największych europejskich potentatów ma za zadanie przygotować kadrę dla reprezentacji Kataru na mundial 2022 roku. Również z rodzin emigrantów, którzy do Kataru napływają z biedniejszych krajów Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu.



Sudańczyk Almoez Ali szkolił się na boiskach Eupen w Belgii, które utrzymują katarscy właściciele. Starają się oni, aby szkoleni przez nich zawodnicy, mieli szansę na grę w Europie. Jako młody chłopak Ali pograł w austriackim LASK Linz, a następnie w Cultural Leonesa w Hiszpanii. 3 kwietnia 2016 roku zdobył pierwszego gola w barwach nowej drużyny, stając się pierwszym Katarczykiem, który uczynił to w hiszpańskiej lidze. Dzisiaj jest graczem katarskiego klubu Al-Duhail SC.



Katar i Almoez Ali przechodzą do historii

W styczniu 2019 roku wziął udział w Pucharze Azji, w którym zdobył dla Kataru aż siedem bramek, z czego cztery w wygranym 6-0 meczu z Koreą Północną. Katar po raz pierwszy w dziejach wygrał tę imprezę, po zwycięstwie 3-1 w finałowym meczu z Japonią. Almoez Ali zdobył wtedy gola, a Katar pokazał, że nie jest już tylko chłopcem do bicia.



Pół roku później Katar na specjalne zaproszenie wziął udział w Copa America. Po remisie 2-2 z Paragwajem oraz porażkach 0-1 z Kolumbią i 0-2 z Argentyną nie wyszedł z grupy, ale w meczu z Paragwajczykami znów na listę strzelców wpisał się Almoez Ali.



Teraz w związku z kłopotami w organizacji Copa America zespół katarski wziął w Złotym Pucharze CONCACAF. W pierwszym meczu z Panamą zremisował 3-3, Almoez Ali strzelił gola i tym samym został pierwszym w dziejach piłkarzem, który strzelał bramki w walce o mistrzostwo trzech różnych kontynentów. Nie ma wśród nich jego macierzystej Afryki.