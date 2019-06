Broniące tytyłu Amerykanki pokonały Tajlandię aż 13:0 w meczu grupy F piłkarskich mistrzostw świata kobiet, które odbywają się we Francji. To najwyższe zwycięstwo w historii tej imprezy, rozgrywanej co cztery lata od 1991 roku.

Poprzedni rekord należał do reprezentacji Niemiec, która w 2007 roku pokonała Argentynę 11:0.

Piłkarki ze Stanów Zjednoczonych, uznawane za faworytki tegorocznych mistrzostw, aż dziesięć z trzynastu bramek zdobyły po przerwie. Najwięcej goli w całym spotkaniu strzeliła Alex Morgan - pięć (w 12., 53., 74., 81. i 87. minucie). Łącznie Amerykanki oddały w tym meczu 39 strzałów, ich rywalki zaledwie dwa.

W pozostałych wtorkowych spotkaniach Holandia w grupie E wygrała z Nową Zelandią 1:0, a w grupie F Szwecja pokonała Chile 2:0.

Rozgrywane w Rennes spotkanie Szwecji z Chile zostało przerwane w 72. minucie z powodu burzy oraz ulewnego deszczu i wznowione po ok. 40 minutach.

Wśród rozegranych dotychczas meczów MŚ 2019 siedem razy doszło do potyczek drużyn europejskich z zespołami z innych kontynentów i za każdym razem górą były reprezentacje ze Starego Kontynentu - Francja (w piątek 4:0 z Koreą Płd.), Norwegia (w sobotę 3:0 z Nigerią), Niemcy (w sobotę 1:0 z Chinami), Hiszpania (w sobotę 3:1 z RPA), Włochy (w niedzielę 2:1 z Australią), a teraz aktualny mistrz Europy Holandia oraz Szwecja.

W turnieju występują 24 drużyny podzielone na sześć grup. Do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze z każdej z nich oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc.

Faza grupowa potrwa do 20 czerwca, a pucharowa rozpocznie się dwa dni później. Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 6 lipca w Nicei, finał odbędzie się 7 lipca w Lyonie.

Wyniki:

Grupa E

poniedziałek, 10 czerwca

Kanada - Kamerun 1:0 (1:0)

wtorek, 11 czerwca

Nowa Zelandia - Holandia 0:1 (0:0)

Tabela

M Z R P Bramki Pkt

1. Kanada 1 1 0 0 1-0 3

. Holandia 1 1 0 0 1-0 3

3. Kamerun 1 0 0 1 0-1 0

. Nowa Zelandia 1 0 0 1 0-1 0

Grupa F

wtorek, 11 czerwca

Chile - Szwecja 0:2 (0:0)

USA - Tajlandia 13:0 (3:0)

M Z R P Bramki Pkt

1. USA 1 1 0 0 13-0 3

2. Szwecja 1 1 0 0 2-0 3

3. Chile 1 0 0 1 0-2 0

4. Tajlandia 1 0 0 1 0-13 0