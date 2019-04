Piłkarskie MŚ kobiet. FIFA: Oferta obu państw koreańskich aktualna

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) przyznała, że wspólna oferta Korei Południowej i Północnej dotycząca organizacji w tych krajach w 2023 roku mistrzostw świata kobiet jest nadal aktualna i została potwierdzona przez obie narodowe federacje.

FIFA ujawniła, że do organizacji turnieju zgłosiło się dziewięć federacji narodowych, wszystkie zostały zarejestrowane do wtorku 16 kwietnia, gdy upłynął termin.

"Jesteśmy zainteresowani wspólną ofertą obu państw koreańskich" - napisała FIFA. W oficjalnym komunikacie potwierdzono, że pomysł wspólnej organizacji turnieju FIFA początkowo zgłosiła tylko piłkarska federacja Korei Południowej.

O prawo organizacji MŚ 2023 kobiet starają się także Brazylia, RPA, Argentyna, Australia, Boliwia, Kolumbia, Japonia i Nowa Zelandia.

Wstępne plany organizacyjne zawodów zainteresowane państwa mają przekazać do FIFA do 4 października 2019. Ostateczna decyzja zapadnie na posiedzeniu komitetu wykonawczego tej organizacji w marcu 2020 roku.

Gospodarzem tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata kobiet będzie w dniach 7 czerwca - 7 lipca 2019 Francja.