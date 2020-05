Piłkarskie MŚ kobiet do lat 17 i 20 oraz MŚ w futsalu przełożone na 2021 rok

Piłkarski mundial kobiet do lat 20 w Kostaryce i Panamie, który miał się rozpocząć w sierpniu, został przełożony na styczeń i luty 2021 roku - poinformowała FIFA. W przyszłym roku odbędą się też przełożone MŚ kobiet do lat 17 w Indiach oraz mistrzostwa świata w futsalu na Litwie.

Daty dwóch kobiecych turniejów juniorskich zostały potwierdzone po uwzględnieniu czasu potrzebnego do ukończenia turniejów kwalifikacyjnych.



O tym, że kobiece mistrzostwa świata do lat 20 w Panamie i Kostaryce nie mogą odbyć się w pierwotnym terminie z powodu koronawirusa, informowano już na początku kwietnia. Minister sportu Kostaryki podkreślał wówczas, że jego kraj jest gotowy do wznowienia organizacji turnieju, gdy tylko pozwolą na to warunki.



We wtorek FIFA ogłosiła, że impreza odbędzie się od 20 stycznia do 6 lutego 2021 roku.



Z kolei przełożone z listopada MŚ kobiet do lat 17 w Indiach mają zostać rozegrane od 17 lutego do 7 marca 2021 roku.



Międzynarodowa Federacja Piłkarska potwierdziła również, że mistrzostwa świata w futsalu na Litwie, planowane pierwotnie na wrzesień i październik tego roku, odbędą się w dniach od 12 września do 3 października 2021. Natomiast 70. Kongres FIFA, który pierwotnie miał się odbyć w Addis Abebie, zostanie przeprowadzony 18 września w trybie online.

