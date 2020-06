Australia i Nowa Zelandia zorganizują piłkarskie mistrzostwa świata kobiet w 2023 roku – postanowiła w czwartek Rada FIFA. W turnieju po raz pierwszy wystąpią 32 drużyny.

Wspólna kandydatura z antypodów pokonała stosunkiem głosów 22:13 Kolumbię. Wcześniej z walki o prawa gospodarza zawodów wycofały się Japonia i Brazylia.

Turniej ma się odbyć w siedmiu miastach Australii i pięciu w Nowej Zelandii, a na główną arenę szykowany jest Stadion Olimpijski w Sydney.



Poprzednie mistrzostwa świata kobiet odbyły się od 7 czerwca do 7 lipca 2019 roku we Francji z udziałem 24 drużyn. W meczu o złoty medal broniące tytułu Stany Zjednoczone pokonały Holandię 2-0.

