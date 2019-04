​Piłkarskie MŚ do lat 20. Arbitrzy przygotowywać się będą w Gdyni

W Gdyni rozegranych zostanie nie tylko 10 meczów piłkarskich mistrzostw świata do lat 20. Na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu do turnieju przygotowywać się będzie także blisko 100 arbitrów. To miasto ma być również centrum pobytowym dla sędziów.

W Gdyni odbędzie się 10 spotkań, w tym sześć w grupach B i E - zagrają w nich Meksyk, Włochy, Francja, Arabia Saudyjska, Japonia, Mali oraz Ekwador.

Podczas mistrzostw te drużyny zakwaterowane będą w Gdańsku i w tym mieście mają także zaplanowane treningi. Do ich dyspozycji oddano stadion MOSiR przy ul. Traugutta oraz ośrodek Gedanii przy ul. Hallera.

"W Gdyni zaplanowano natomiast obóz przygotowawczy dla wszystkich sędziów turnieju. Także w naszym mieście arbitrzy będą przebywać w trakcie mistrzostw i stąd dojeżdżać na poszczególne mecze" - powiedział dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Rafał Klajnert.

Sędziowie mają pojawić się w Polsce dwa tygodnie przed inauguracyjnym spotkaniem - w meczu otwarcia biało-czerwoni zagrają 23 maja z Kolumbią. W trakcie tego zgrupowanie przewidziano zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, które odbywać się będą głównie na Narodowym Stadionie Rugby.

"Po raz pierwszy w tych mistrzostwach wykorzystany zostanie system VAR. Będzie on także testowany w trakcie sparingów z udziałem lokalnych zespołów" - dodał.

W imprezie rywalizować będą 24 drużyny, które rozegrają 52 mecze w sześciu miastach - poza Gdynią także w Łodzi, Bydgoszczy, Lublinie, Tychach oraz Bielsku-Białej. Poprowadzi je 89 sędziów - 27 głównych, 42 asystentów oraz 20 asystentów video (VAR). Wśród tych ostatnich znalazł się jedyny polski arbiter, Paweł Raczkowski.



Autor: Marcin Domański