Piłkarskie mistrzostwa Europy ponownie w Polsce? Nie ma potwierdzenia

"Gol 24" poinformował, że Polska, wspólnie z Ukrainą może ponownie zorganizować piłkarskie mistrzostwa Europy. Ta impreza miałaby gościć w naszym kraju w 2028 lub 2032 roku.

Idea organizacji Euro miała zrodzić się w gabinetach Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka. Polska, tak jak w 2012 roku, miałaby współorganizować imprezę wspólnie z Ukrainą. Byłby to swego rodzaju symbol odbudowy tego kraju po wojnie z Rosją, a dodatkowo symbol współpracy obu narodów w dobie konfliktu.

Problem jednak w tym, że wojna się nie zakończyła i nie wiadomo, kiedy to się stanie. Walki mogą trwać latami.

Czy Polska będzie się starać o organizację mistrzostw Europy?

Nie wiadomo więc, na ile poważne są te doniesienia. Ministerstwo ich nie potwierdza.

- My dajemy wsparcie ze strony rządowej. To PZPN jest głównym wnioskodawcą kandydatury do UEFA, trzeba rozmawiać ze związkiem - powiedział Interii Igor Piwowarski z Biura Komunikacji MSiT.

Dotychczas oficjalne kandydatury na gospodarzy Euro 2028 złożyły Wielka Brytania wraz z Irlandią oraz Turcja. Ten drugi kraj być może zgłosi się także jako chętny zorganizować turniej cztery lata później. Gospodarzami Euro 2032 chcą być także Włosi.

Co ciekawe, na gospodarza obu imprez, zgłosiła się Rosja. Z wiadomych względów ta kandydatura została odrzucona. Gospodarzy mistrzostw Europy w 2028 i 2032 UEFA wybierze pod koniec 2023 roku.