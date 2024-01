⁠"Piłkarskie jaja" w Turcji. Katastrofalny błąd Polaka. Nagranie hitem sieci

Mateusz Lis został "bohaterem" ostatniego spotkania ligowego przeciwko Sakaryasporem. Jego Goeztepe wygrywało pewnie 2:0, ale Polak zadbał o to, żeby emocji nie zabrakło do samego końca. Kibice będący na stadionie zszokowani obserwowali, co też wyczynia między słupkami 26-latek.

Goeztepe udanie rozpoczęło sezon w II lidze tureckiej i jest na dobrej drodze do wywalczenia awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ostatni raz w Super Lig klub z zachodniej części Turcji mecze rozgrywał w sezonie 2021/22. Ambicją włodarzy jest jednak powrót do wyższej ligi. Pomóc w wywalczeniu awansu ma między innymi Mateusz Lis.

Prawa do karty zawodniczej bramkarza posiada od lipca 2022 roku Southampton. Jak na razie Anglicy wolą, żeby Lis ogrywał się w innych drużynach. Stąd najpierw został wypożyczony do Troyes, a w lipcu 2023 roku do Goeztepe. We Francji na dłuższą metę nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. Ta sztuka udała mu się jednak w Turcji.

Mateusz Lis sprokurował kuriozalną bramkę

W sobotę Sakaysporem Mateusz Lis rozgrywał udane spotkanie. Do czasu. Goeztepe prowadziło z Sakayasporem 2:0 i nic nie zwiastowało tego, żeby końcówka starcia miała być dla przyjezdnych nerwowa. Tak jednak się stało za sprawą kuriozalnego błędu polskiego golkipera.

W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Lis wznawiał grę z własnego pola bramkowego po tym, jak złapał piłkę. Nie zauważył, że za jego plecami czai się jeden z graczy rywali. Nieświadomy zagrożenia położył futbolówkę na ziemi, z czego skrzętnie skorzystał Kabongo Kasongo. Piłkarz z Demokratycznej Republiki Kongo wyskoczył zza pleców bramkarza, minął go i bez najmniejszych problemów umieścił piłkę w pustej bramce.

Nagranie niecodziennego błędu Polaka obiegło szybko media społecznościowe. Mimo bramki straconej w niecodziennych okolicznościach Goeztepe nie oddało już prowadzenia. Zespół Mateusza Lisa odniósł tym samym szóste zwycięstwo w siedmiu ostatnich meczach i po 18. spotkaniach zajmuje pozycję wicelidera. W tabeli prowadzi Eyupspor.

Mateusz Lis / MEHMET EMIN MENGUARSL / ANANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / AFP

Mateusz Lis / Seskim Photo/MB Media/Getty Images / Getty Images

Mateusz Lis w meczu Ligue 1 / FRANCOIS NASCIMBENI / AFP / AFP