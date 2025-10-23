Piłkarskie emocje w Polsat Box Go. Starcie tytanów Real - Barcelona oraz kolejne kolejki europejskich pucharów

W Polsat Box Go wydarzenia sportowe można oglądać na żywo w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w nowym pakiecie Premium Sport w cenie 50 zł/30 dni. Pakiet ten zapewnia 180 kanałów TV, w tym 24 sportowe, dodatkowe transmisje sportowe na żywo, filmy, seriale, rozrywkę i wiele innych.

El Clásico w Polsat Box Go ze statystykami na żywo

W najbliższych dniach kibice piłki nożnej będą świadkami kolejnej odsłony ligowego klasyku - El Clásico, czyli starcia dwóch najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich drużyn: Realu Madryt i FC Barcelona. Mecz odbędzie się w niedzielę, 26 października br. o godzinie 16:15 na Estadio Santiago Bernabéu. Spotkanie transmitowane przez Eleven Sports w Polsat Box Go dostępne będzie z TrybemPro.

Wszystkie mecze Ligi Konferencji UEFA w Polsat Box Go

Wszystkie spotkania Ligi Konferencji UEFA są dostępne w pakiecie Premium Sport, a wybrane mecze, w tym te z udziałem z polskich drużyn, można oglądać z TrybemPro. Dzięki niemu można analizować statystyki na żywo, tj. ustawienie zawodników na boisku, skład drużyn, gole, rzuty karne i inne.

Spotkania 2. kolejki Ligi Konferencji UEFA:

23 października, godz.: 18:35; AEK Ateny - Aberdeen FC

23 października, godz.: 18:35; BK Hacken - Rayo Vallecano

23 października, godz.: 18:35, Breidablik - Kuopion Palloseura

23 października, godz.: 18:35, Szachtar Donieck - Legia Warszawa transmisja z TrybemPro

23 października, godz.: 18:35, FC Drita - Omonia Nikozja

23 października, godz.: 18:35, HNK Rijeka - Sparta Praga

23 października, godz.: 18:35, Shkendija Tetowo -Shelbourne FC

23 października, godz.: 18:35, RC Strasbourg -Jagiellonia Białystok transmisja z TrybemPro

23 października, godz.: 18:35, Rapid Wiedeń - ACF Fiorentina

23 października, godz.: 20:50, 1. FSV Mainz 05 - HSK Zrinjski Mostar

23 października, godz.: 20:50, AZ Alkmaar - Slovan Bratysława

23 października, godz.: 20:50, Crystal Palace FC -AEK Larnaka

23 października, godz.: 20:50, Hamrun Spartans FC - FC Lausanne-Sport

23 października, godz.: 20:50, Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań transmisja z TrybemPro

23 października, godz.: 20:50, Samsunspor - Dynamo Kijów

23 października, godz.: 20:50, Shamrock Rovers FC - NK Celje

23 października, godz.: 20:50, Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa transmisja z TrybemPro

23 października, godz.: 20:50, Universitatea Craiova - FC Noah

Wszystkie mecze Ligi Europy UEFA w Polsat Box Go

Liga Europy UEFA transmitowana jest w stacjach Polsat Sport, a mecze, których nie znajdziemy na antenie, można oglądać w pakiecie Premium Sport.

23 października, godz.: 18:35 Fenerbahce SK - VfB Stuttgart

23 października, godz.: 18:35 Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos AO

23 października, godz.: 18:35 Go Ahead Eagles - Aston Villa FC

23 października, godz.: 18:35 FC Salzburg - Ferencvarosi TC tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 18:35 FCSB - Bologna FC tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 18:35 KRC Genk - Real Betis tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 18:35 Olympique Lyon - FC Basel tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 18:35 SC Braga - FK Crvena Zvezda tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 18:35 SK Brann - Rangers FC tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 20:50 AS Roma - Viktoria Pilzno

23 października, godz.: 20:50 Celtic FC - SK Sturm Graz

23 października, godz.: 20:50 Nottingham Forest FC - FC Porto

23 października, godz.: 20:50 BSC Young Boys - Łudogorec Razgrad tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 20:50 Lille OSC - PAOK FC tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 20:50 Maccabi Tel Awiw - FC Midtjylland tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 20:50 Malmoe FF - Dinamo Zagrzeb tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 20:50 Celta Vigo - OGC Nice tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 20:50 SC Freiburg - FC Utrecht tylko w Polsat Box Go

180 kanałów TV i największe wydarzenia sportowe na żywo w pakiecie Premium Sport

Pakiet Premium Sport w Polsat Box Go to 180 kanałów TV, w tym 24 stacje sportowe. Zapewnia dostęp do najważniejszych wydarzeń na żywo: Liga Europy UEFA, Liga Konferencji UEFA, Liga Narodów UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy w siatkówce, ORLEN Basket Liga, Orlen Superliga w piłce ręcznej, gale UFC i FEN, Wimbledon (Polsat Sport, Polsat Sport Premium, Polsat Sport Extra), Bundesliga, LALIGA EA SPORTS, Ligue 1 McDonald's, włoska Serie A, Liga Portugal, PGE Ekstraliga, Formula 1® (ELEVEN SPORTS), turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, igrzyska olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe (Eurosport 1 i 2), sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX (Motowizja) i wiele więcej. Cena pakietu Premium Sport wynosi 50 zł za 30 dni.

Viktoria Pilzno - Real Sociedad. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna FRANCK FIFE AFP