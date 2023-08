Piłkarski skandalista kończy karierę. "Nikt nie dawał takich emocji co ja"

Kevin-Prince Boateng żegna się z piłką nożną

Pierwsze kroki w poważnej piłce Kevin-Prince Boateng stawiał w Niemczech, gdzie występował w młodzieżowych drużynach Reinickendorfer Füchse Berlin i Herthy Berlin. W wieku 20 lat przeniósł się do Anglii, gdzie podpisał umowę z Tottenhamem . Stamtąd został wypożyczony do Borussii Dortmund , a potem na zasadzie transferu definitywnego trafił do Portsmouth .

W 2010 roku zasilił szeregi AC Milan, gdzie spisywał się świetnie. W swoim pierwszym sezonie we Włoszech utalentowany napastnik znacząco przyczynił się do wywalczenia przez "Rossonerich" mistrzostwa kraju oraz Superpucharu Italii. Z Mediolanu przeniósł się do Schalke, gdzie z powodu braku miejsca w wyjściowym składzie reprezentant Ghany próbował znaleźć nowego pracodawcę. W kolejnych latach nie udało mu się nigdzie zagrzać na dłużej miejsca. Po opuszczeniu Niemiec wrócił na krótko do AC Milan, a później występował m. in. w barwach Las Palmas, Eintrachtu Frankfurt, Sassuolo, FC Barcelony, czy Fiorentiny. Jego ostatnim klubem była Hertha Berlin, w której po dwóch latach pobytu zdecydował się o zakończeniu kariery.