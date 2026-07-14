Reprezentacja Włoch w 2021 roku sięgnęła po mistrzostwo Europy, co bez wątpienia było olbrzymim sukcesem, ale jednocześnie niezmiennie grzęzła ona w prawdziwym dołku jeśli mowa o swoje występy na mistrzostwach świata.

"Squadra Azzurra" ominęła trzy kolejne mundiale z rzędu - w 2018, 2022 i 2026. Nieudane eliminacje do najnowszego z tych turniejów sprawiły, że stanowisko stracił dotychczasowy selekcjoner Gennaro Gattuso, którego tymczasowo zastąpił Silvio Baldini. Teraz jednak nadszedł moment na wybór stałego sternika, który ma przywrócić blask dawnemu gigantowi.

Wybór trenera odbywa się już pod okiem nowego prezydenta Włoskiej Federacji Piłkarskiej (FIGC), Giovanniego Malago, oraz świeżo upieczonego dyrektora technicznego związku Paolo Maldiniego. Funkcję doradczą w procesie pełni też Leonardo.

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Włosi szukają nowego selekcjonera. Wielki powrót Manciniego na horyzoncie

Plan wydaje się tu być jasny - wbrew doniesieniom sugerującym, że włoską reprezentację mógłby przejąć... Pep Guardiola, faworytem do zatrudnienia zdaje się być na ten moment Roberto Mancini, o czym informuje dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Dla Manciniego byłby to wielki powrót - przewodził on już tej kadrze w latach 2018 - 2023 i to właśnie za jego kadencji udało się wywalczyć wspominane wcześniej mistrzostwo Europy. Dwukrotnie zgarniał też ze swymi podopiecznymi brąz Ligi Narodów.

Opcją zapasową ma być zaś Andrea Pirlo, który jednak w przeciwieństwie do Manciniego ma obecnie zatrudnienie - prowadzi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Dubai United. Jego wybór byłby dość kontrowersyjny - Pirlo ostatnio "zasłynął" wizytą w Moskwie na finale Pucharu Rosji, co miało związek z funkcją bycia ambasadorem jednego z tamtejszych bukmacherów. Mancini też miał niegdyś związki z Rosją, bo pracował w Zenicie Sankt Petersburg, ale było to przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę.

Jakakolwiek nie byłaby ostateczna decyzja ws. selekcjonera - powinna ona zapaść przed końcówką września, kiedy to Włosi zainaugurują swoje występy w kolejnej odsłonie Ligi Narodów.

Roberto Mancini Noushad Thekkayil AFP

Roberto Mancini AFP

Zdjęcie: Roberto Mancini KENZO TRIBOUILLARD / AFP AFP





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