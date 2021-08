Drużyna Czarnych swoje spotkania w ekstralidze rozgrywa na mniejszym stadionie. Tym razem podejmie rywala na obiekcie używanym na co dzień przez piłkarzy Zagłębia Sosnowiec, obecnie występującego 1. lidze. Do biletów będzie dołączona limitowana edycja "sosnowieckiego paszportu".

Piłkarki Czarnych wywalczyły w minionym sezonie, po 21-letniej przerwie, 13. w historii mistrzostwo kraju.

W pierwszej rundzie tzw. ścieżki mistrzowskiej rywalizować będą 43 drużyny podzielone na 11 grup (10 z czterema zespołami i jedna trzyzespołowa). Do tej ostatniej trafił mistrz Polski, który w "półfinale" zagra z mistrzem Węgier.

Reklama

Zwycięzca wtorkowego spotkania zmierzy się w piątek - też w Sosnowcu - z albańską Vllaznią Szkodra o awans do drugiej rundy kwalifikacji.

Dwie rundy eliminacyjne poprzedzą fazę grupową z udziałem 16 drużyn. Finał zostanie rozegrany 22 maja w Turynie.

"Mecz z Ferencvarosem to decydująca rozgrywka. Bez niego nie będzie kolejnej rywalizacji i to jest kluczowe. Proszę kibiców, aby przyszli na stadion i nas wspierali, a my zrobimy wszystko, aby wygrać to i następne spotkania. Musimy iść do przodu, myślę, że znów nadchodzi nasz czas. Zawojowaliśmy polską ekstraligę, teraz pozostaje nam coś osiągnąć na arenie międzynarodowej. Chcemy spróbować w debiucie" - zadeklarował prezes Czarnych Robert Majewski. Sosnowiczanki przełożyły zaplanowany na miniony weekend mecz inauguracyjnej kolejki ekstraligi z AP Lotos Gdańsk.

Nowy program o Ekstraklasie - Oglądaj w każdy poniedziałek o 20:00!

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!

Latem doszło w zespole trenera Sebastiana Stemplewskiego do kilku zmian kadrowych. Nowymi zawodniczkami zostały Zofia Buszewska, Kinga Kozak, Nadja Stanovic (wszystkie ostatnio GKS Katowice), Kornelia Grosicka (Olimpia Szczecin), Kanadyjka z polskim paszportem Nicole Zając (Medyk Konin) i Serbka Sanda Malesevic (Deportivo Alaves). Kornelia to siostra reprezentanta Polski Kamila Grosickiego. Pożegnały się z klubem Paulina Zawiślak, Lilyana Kostova i Weronika Zawistowska. Ta ostania podpisała trzyletni kontrakt z Bayernem Monachium, skąd została od razu wypożyczona do beniaminka Bundesligi FC Koeln. W ostatnim letnim sparingu sosnowiczanki pokonały mistrza Cypru Apollon Limassol 3-0.

W poprzedniej edycji LM Polskę reprezentował Górnik Łęczna. W pierwszej rundzie pokonał u siebie chorwacki ZNK Split 4-1, w drugiej - też na własnym stadionie - Apollon Limassol 2-1 i awansował do 1/16 finału. Tam nie sprostał francuskiemu Paris Saint-Germain, przegrywając u siebie 0-2 i na wyjeździe 1-6.

Drużyna z Łęcznej wcześniej dwukrotnie startowała bez awansu w grupowych eliminacjach LM.

Cztery razy do 1/16 finału dotarł Medyk Konin, ale nigdy nie wywalczył awansu do kolejnego etapu. Trzykrotnie na 1/16 finału zatrzymała się też Unia Racibórz.

Początek wtorkowego meczu w Sosnowcu o godz. 20.30.

Piotr Girczys